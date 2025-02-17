Названы зарплаты таксистов в Москве

Таксисты в Москве получают до 100 тысяч рублей в месяц

Средний месячный доход водителя такси в Москве составляет 60-100 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

«Доход водителя такси в Москве колеблется в пределах от 60 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в месяц. За прошедший год он почти не вырос. Чтобы получить 100 тыс. рублей, нужны явные переработки. Я не буду говорить, сколько конкретно, но водители перерабатывают», — сообщил Попков.

По его словам, доход таксиста почти не зависит от того, на автомобиле какого класса он работает.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что стоимость проезда на такси в 2025 году увеличится на 7-19% в зависимости от населенного пункта, баланса спроса и предложения, а также погодных условий.

Ранее были названы регионы России, в которых больше всего штрафуют водителей.