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Доктор технических наук поверил в «декларацию средств» и отдал аферистам 9 млн рублей

В Москве доктор технических наук отдал мошенникам 9 млн рублей
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Pixabay

В Москве доктор технических наук поверил аферистам и лишился девяти миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Как рассказал сам 88-летний мужчина, неизвестные представлялись ему сотрудниками Роскомнадзора, ФСБ и Росфинмониторинга. Пострадавшего убедили в том, что он должен задекларировать свои деньги, для этого ему требовалось перевести их на «специальный счет».

Доктор технических наук последовал инструкциям. Средства он передавал частями, трижды встретившись с курьерами. При этом часть денег он отдал доставщикам в разной валюте.

До этого в Москве жертвой мошенников стал 15-летний школьник. Сначала неизвестные выманили у пострадавшего личные данные, затем стали угрожать.

Чтобы родители не стали фигурантами уголовного дела о спонсировании ВСУ, подросток согласился «задекларировать» средства. Следуя инструкциям, он отдал курьеру $15 тысяч, пять тысяч евро и три миллиона рублей, которые отец и мать копили ему на квартиру.

Ранее пенсионерка лишилась жилья и 3,7 миллиона рублей из-за мошенников.

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