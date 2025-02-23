Подросток отдал мошенникам 5 млн рублей, отложенных родителями на квартиру

Московский школьник оставил родителей без накоплений и отдал мошенникам более 5 млн рублей, а затем пытался «спасти» сбережения бабушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неизвестные связались с подростком, представившись сотрудниками службы поддержки «Московской электронной школы. Выманив у 15-летнего мальчика личные данные, они стали угрожать ему. Запугав несовершеннолетнего уголовным делом в отношении его родителей за финансирование ВСУ, мошенники предложили ему «задекларировать» наличные.

Подросток отдал курьеру 15 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 3 млн рублей – деньги, которые родители копили ему на квартиру. После чего ребенка убедили «спасти» еще и накопления бабушки и отправили мальчика к ней в гости, но пенсионерка заподозрила неладное, заперла внука в комнате и обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 5,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее в Москве мошенники похитили подростка, укравшего драгоценности матери.