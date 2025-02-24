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Пенсионерка лишилась жилья и 3,7 миллиона рублей из-за мошенников

В Черняховске пенсионерка отдала мошенникам 3,7 миллиона рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионерка из Калининградской области лишилась 3,7 миллиона рублей, поверив аферистам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 73-летняя жительница Черняховска, мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее в том, что неизвестные якобы получили доступ к ее счету. Чтобы злоумышленники не украли средства, на «безопасный счет» пенсионерка отправила все свои деньги.

Позже аферисты предложили женщине снова обезопасить счет. Для этого она продала свои золотые украшения, затем – квартиру. Деньги, которые она получила от сделки, пострадавшая также отправила мошенникам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Хабаровском крае местный житель пытался заработать на инвестициях и привлек к схеме родственников. Мужчина сам перевел аферистам 5,5 миллионов рублей, взятых в кредит. Позже его близкие отдали еще около четырех миллионов рублей.

Ранее на Камчатке пенсионерка перевела аферистам более 20 млн рублей.

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