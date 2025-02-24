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Кадыров прокомментировал санкции Австралии и Новой Зеландии против своей матери

Кадыров назвал смешной причину введения санкций в отношении своей матери
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смешной причину введения санкций со стороны Австралии и Новой Зеландии в отношении его матери Аймани Кадыровой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ее обвиняют в том, что она якобы вывозила детей с территории Украины. Даже если это и так, речь идет о детях, которые оказались в зоне боевых действий, без защиты и элементарных условий для жизни. Это сироты, которых украинские военные нещадно бомбили на протяжении многих лет», — написал глава Чечни.

Кадыров назвал решение о включении его матери в санкционный список абсурдным. По его словам, западные политики «предпочитают карать тех, кто протягивает руку помощи», вместо решения ситуации с детьми в зоне боевых действий.

В июне прошлого года Кадыров прокомментировал решение Европейского союза включить в санкционный список региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову. По словам лидера Чечни, «такой щедрый подарок» в преддверии 20-й годовщины со дня создания фонда эта благотворительная организация получила за активную поддержку российских бойцов.

Ранее Кадыров призвал «обрубить концы» медийным личностям за высказывания против РФ.

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