Кадыров призвал «обрубить концы» медийным личностям за высказывания против РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею наказания медийных личностей за антироссийские высказывания, им, по его мнению, нужно помочь «полностью обрубить концы». В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал фото с вопросом, который прислали президенту России Владимиру Путину во время прямой линии — его автор интересовался, почему публичные люди, «плохо отзывавшиеся о России», продолжают «появляться на ТВ».

Глава Чечни заявил, что согласен с автором вопроса.

«Если медийная личность, будь то певец, ведущий или актер, обрубил концы с Россией своими заявлениями, то нужно ему помочь в этом и полностью обрубить концы с нашей стороны», — заявил Кадыров.

В качестве примера глава Чечни предложил ввести против подобных личностей санкции, а также заморозить активы и счета, направить доходы на нужды специальной военной операции, а также исключить из эфира.

Среди прочего Кадыров задался вопросом, почему Россия «должна любить таких личностей», если они сами «не любят Родину», позволяя себе против нее высказывания.

19 декабря президент России подвел итоги года в ходе объединенных прямой линии и пресс-конференции. Модераторами мероприятия выступили военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Песков подвел итоги прямой линии Путина.