Кадыров отреагировал на введение санкций против его матери

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение Европейского союза включить в санкционный список региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам лидера Чечни, «такой щедрый подарок» в преддверии 20-й годовщины со дня создания фонда эта благотворительная организация получила за активную поддержку российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он выразил «глубокую благодарность» ЕС за высокую оценку деятельности его матери и «за такой приятный подарок».

«Ее включение в европейский санкционный список наряду с ранее введенными американскими санкциями является настоящим признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал глава региона.

Он также отметил, что попадание в этот список не что иное, как признание заслуг в поддержке России, ее политики и суверенитета.

До этого глава Чечни потребовал от США снять санкции против Аймани Кадыровой.

Ранее Кадыров предложил отдать 20 украинских пленных за снятие санкций с его родственников.