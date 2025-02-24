Житель Белгородской области получил ранение в результате удара дрона ВСУ

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал территорию частного домовладения в селе Тишанка Волоконовского района, в результате чего мирный житель получил ранение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу.

На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.

24 февраля Гладков сообщил, что в селе Борисовка Волоконовского района взрывное устройство, сброшенное с дрона, повредило коммерческий объект и «Газель». От удара еще одного беспилотника пострадала машина. В селе Тишанка БПЛА выбил окна, задел кровли частных домов и двух объектов торговли, а в поселке Малиновка Белгородского района вследствие детонации FPV-дрона загорелась крыша здания социального объекта, отметил губернатор.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили свыше 50 беспилотников по Белгородской области.

Ранее подросток пострадал при ночной атаке ВСУ в Белгородской области.