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ВСУ за сутки выпустили свыше 50 беспилотников по Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали 10 районов Белгородской области более 50 дронами за сутки
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинская армия с помощью 43 снарядов и 56 беспилотников атаковала десять районов Белгородской области за сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский район подвергся четырем обстрелам, в ходе которых украинские военные выпустили 15 снарядов. Помимо этого, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили одно взрывное устройство. Последствий в результате атаки не зафиксировано.

«В Борисовском районе по селам Березовка, Грузское и хутору Казачье-Рудченское зафиксированы атаки пяти беспилотников, один из которых был сбит», — заявил он.
Губернатор региона отметил, что в результате атаки была повреждена линия электропередачи, а также частный дом и микроавтобус.

В Валуйском муниципальном округе украинские бойцы выпустили восемь дронов, шесть из которых были ликвидированы системами противовоздушной обороны (ПВО). В Волоконовском районе зафиксировали атаки тремя беспилотниками и четырьмя снарядами. Один дрон сбили российские военнослужащие.

Гладков добавил, что в Грайворонском муниципальном округе украинские военные атаковали четыре населенных пункта. На территории зафиксировано два обстрела с применением 13 снарядов и семи беспилотников. В результате атаки был поврежден частный дом. Кроме того, один беспилотник ПВО сбили над Губкинским городским округом. Также три дрона ликвидировали в небе над Старооскольским городским округом.

Глава региона отметил, что в Краснояружском районе солдаты ВСУ выпустили три снаряда и четыре БПЛА, а над Чернянским районом был сбит один дрон. Самое большое количество атак пришлось на Шебекинский муниципальный округ. Бойцы украинской армии атаковали территорию восемью боеприпасами и 23 беспилотниками.

Ранее МО РФ сообщило о поражении мест сборов руководящего состава ВСУ.

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