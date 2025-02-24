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Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
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В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Малиновка Белгородского района вследствие детонации FPV-дрона загорелась кровля здания социального объекта — возгорание ликвидировано бойцами самообороны», — пишет Гладков.

В селе Борисовка Волоконовского района взрывное устройство, сброшенное ВСУ, повредило коммерческий объект и ГАЗель. От удара еще одного дрона пострадала машина. В селе Тишанка дрон выбил окна, задел кровли частных домов и двух объектов торговли, уточняет Гладков. Кроме того, повреждены линии газо- и электроснабжения. Как уточняет глава региона, ремонт начнется после согласования с Минобороны РФ.

Накануне ВСУ за сутки выпустили свыше 50 беспилотников по Белгородской области. Кроме того, Белгородский район подвергся четырем обстрелам, в ходе которых украинские военные выпустили 15 снарядов. Помимо этого, солдаты ВСУ использовали одно взрывное устройство. Последствий в результате атаки не зафиксировано.

Ранее МО РФ сообщило о поражении мест сборов руководящего состава ВСУ.

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