Подросток пострадал при ночной атаке ВСУ в Белгородской области

15-летний подросток пострадал во время ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новостроевка-Первая в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, состояние пострадавшего подростка оценивается как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.

Также Гладков добавил, что за минувшие сутки под удар ВСУ попали 25 населенных пунктов в семи приграничных районах области. Противник выпустил 66 снарядов и совершил атаки с применением 37 беспилотников, из них 12 дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Днем ранее источник, близкий к Минобороны РФ, опроверг сообщения о том, что украинские войска якобы готовят прорыв на территорию Курской и Брянской области. Он заявил, что все передвижения противника находятся под контролем Вооруженных сил РФ. Уточняется, что по живой силе и технике ВСУ продолжают наноситься упреждающие удары артиллерией и авиацией.

Ранее в Кремле не стали комментировать сообщения о возможном прорыве, переадресовав его в Минобороны РФ.