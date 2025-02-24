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Несколько воздушных целей сбили над Белгородской областью

Гладков сообщил, что силы ПВО сбили цели над Белгородом и двумя районами
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушные цели над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, на текущий момент данных о пострадавших и повреждениях нет.

«Все службы работают на местах. Последствия уточняются», — написал глава региона.

24 февраля Гладков сообщил, что в селе Борисовка Волоконовского района взрывное устройство, сброшенное с дрона, повредило коммерческий объект и «Газель». От удара еще одного беспилотника пострадала машина. В селе Тишанка БПЛА выбил окна, задел кровли частных домов и двух объектов торговли, а в поселке Малиновка Белгородского района вследствие детонации FPV-дрона загорелась крыша здания социального объекта.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили свыше 50 беспилотников по Белгородской области. Кроме того, Белгородский район подвергся четырем обстрелам, в ходе которых украинские военные выпустили 15 снарядов. Помимо этого, солдаты ВСУ использовали одно взрывное устройство. Последствий в результате атаки не было зафиксировано.

Ранее подросток пострадал при ночной атаке ВСУ в Белгородской области.

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