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В Финляндии бизнесмену из РФ вынесли приговор за налоговые махинации

В Финляндии бизнесмен Мельников получил 1,5 года условно за махинации с налогами
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Shutterstock

Финский суд приговорил российского бизнесмена, владельца девелоперской компании Airiston Helmi Павла Мельникова к 1,5 года условного срока по делу о налоговых махинациях. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

«Суд приговорил российского миллионера Павла Мельникова к 1,5 года условного лишения свободы за крупное налоговое мошенничество и тяжкое нарушение бухгалтерского учета», — говорится в сообщении.

Обвинение требовало для Мельникова пять лет лишения свободы. По делу кроме него проходили и другие лица, но суд отклонил обвинения против них. Как уточняет Yle, суд пришел к выводу, что Мельников пытался мошенническим путем получить выгоду в размере около €850 тысяч.

До этого несколько десятков частных инвесторов написали заявление на бывшего священника Ивана Светлого, обвинив его в создании финансовой пирамиды и хищении миллионов рублей у вкладчиков.

Пострадавшие заявили, что вкладывали деньги в созданный Светлым инвестиционный фонд. Экс-священник обещал своим вкладчикам улучшение финансового положения, а если денег не было, предлагал оформить кредиты. В случае трудностей Светлый лично договаривался со знакомыми менеджерами в банках и просил их помочь с оформлением кредита. Люди занимали от 600 тысяч до 12 млн рублей и передавали все деньги Светлому.

Поначалу он выплачивал вкладчикам проценты, однако в октябре прошлого года выплаты прекратились. Сам Светлый перестал выходить на связь. В списке обманутых бывшим священником оказались около 70 человек.

Ранее три петербургских генерала попали под суд за взятки банкетами и машинами.

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