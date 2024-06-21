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В Москве идет процесс над бывшим руководством УМВД Петербурга

«Ъ»: группу экс-генералов из полиции Петербурга судят за взятки

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Группу уволенных со службы генералов из руководства полиции по Санкт-Петербургу судят за взятки в размере десятков миллионов рублей. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Басманного суда Москвы.

Согласно данным следствия, бывший помощник главы МВД и начальник санкт-петербургского главка министерства Сергей Умнов и трое его подчиненных на высоких должностях обвиняются в получении взяток в размере 64,6 млн рублей.

Вместе с бывшими полицейскими на скамье подсудимых оказались также бизнесмены, которые утверждают, что добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Бизнесмены утверждают, что таким образом якобы вносили лепту в борьбу с преступностью.

Следствие же считает, что генеральные директора и владельцы фирм за взятки получали возможность арендовать помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях санкт-петербургского УГИБДД. Там они получали «эксклюзивное» право на проведение платных автотехнических экспертиз.

До этого в Воронеже арестовали полицейского, помогавшего регистрировать украинские грузовики.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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