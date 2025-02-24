Бывшего священника обвинили в хищении более миллиарда рублей

Несколько десятков частных инвесторов написали заявление в полицию на бывшего священника Ивана Светлого, которого обвиняют в создании финансовой пирамиды и хищении миллионов рублей у собственных вкладчиков. Об этом пишут «Известия».

Пострадавшие утверждают, что вкладывались в созданный Светлым инвестиционный фонд «Терра Капиталиста». По их словам, Светлый обещал им улучшение финансового положения. А если денег не было, то он предлагал оформить кредиты и, когда человек соглашался, сопровождал его в этом процессе очно или курировал онлайн.

При возникновении трудностей Иван Светлый лично договаривался со знакомыми менеджерами в банках, просил их помочь в одобрении кредита. Люди занимали от 600 тыс. до 12 млн рублей и передавали их ему.

«Например, по его просьбе они помогали заемщикам получить справки о доходе, который превышал их реальный», — рассказали жертвы экс-священника.

Одна из пострадавших уточнила, что полученные деньги Светлый, как он сам заверял, переводил на кредитование среднего бизнеса. После получения прибыли эти компании якобы выплачивали ему деньги, а он уже делил их между своими вкладчиками, но без установленного процента.

Поначалу Светлый выплачивал инвесторам проценты — вкладчики получали от 200 до 700 тыс. рублей в месяц в зависимости от вложенной суммы и договоренностей. Однако в октябре 2024 года выплаты прекратились. Сам Светлый тоже пропал и перестал выходить на связь — вкладчики заподозрили, что он мог уехать за границу.

Пострадавшие сообщили, что обманутых людей, которые поверили Светлому, уже около 70 человек. Но речь может идти о минимум 150 человек.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам свыше 20 млн рублей.