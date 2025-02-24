Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего священника обвинили в хищении более миллиарда рублей

«Известия»: вкладчики обвинили экс-священника в хищении более 1 млрд рублей
close
Shutterstock

Несколько десятков частных инвесторов написали заявление в полицию на бывшего священника Ивана Светлого, которого обвиняют в создании финансовой пирамиды и хищении миллионов рублей у собственных вкладчиков. Об этом пишут «Известия».

Пострадавшие утверждают, что вкладывались в созданный Светлым инвестиционный фонд «Терра Капиталиста». По их словам, Светлый обещал им улучшение финансового положения. А если денег не было, то он предлагал оформить кредиты и, когда человек соглашался, сопровождал его в этом процессе очно или курировал онлайн.

При возникновении трудностей Иван Светлый лично договаривался со знакомыми менеджерами в банках, просил их помочь в одобрении кредита. Люди занимали от 600 тыс. до 12 млн рублей и передавали их ему.

«Например, по его просьбе они помогали заемщикам получить справки о доходе, который превышал их реальный», — рассказали жертвы экс-священника.

Одна из пострадавших уточнила, что полученные деньги Светлый, как он сам заверял, переводил на кредитование среднего бизнеса. После получения прибыли эти компании якобы выплачивали ему деньги, а он уже делил их между своими вкладчиками, но без установленного процента.

Поначалу Светлый выплачивал инвесторам проценты — вкладчики получали от 200 до 700 тыс. рублей в месяц в зависимости от вложенной суммы и договоренностей. Однако в октябре 2024 года выплаты прекратились. Сам Светлый тоже пропал и перестал выходить на связь — вкладчики заподозрили, что он мог уехать за границу.

Пострадавшие сообщили, что обманутых людей, которые поверили Светлому, уже около 70 человек. Но речь может идти о минимум 150 человек.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам свыше 20 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами