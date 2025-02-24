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Стали известны подробности подготовки теракта в аэропорту Остафьево

ТАСС: обвиняемые в теракте на аэродроме Остафьево взяли для поджога микрокредит
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Shutterstock

Пятеро обвиняемых в поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту Остафьево взяли микрокредит для совершения теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил прокурор на заседании Второго западного окружного военного суда, обвиняемые получили от своих кураторов 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли микрозайм для приобретения орудий преступления.

По данным данным следствия, молодые люди потратили эти деньги на покупку розжига, бензина, кусачек и бутылок с лимонадом, которые использовались в качестве тары для горючей жидкости. Кроме того, подозреваемые использовали эти средства для оплаты услуг такси и аренды квартиры, в которой они скрывались после совершения теракта.

Инцидент на аэродроме Остафьево произошел в ночь на 26 апреля 2024 года. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

Обвиняемым в теракте от 19 до 22 лет.

20 января Следственный комитет РФ завершил расследование дела о поджоге вертолета в Остафьево.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор молодому человеку за диверсию и госизмену.

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