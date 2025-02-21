В Подмосковье вынесли приговор молодому человеку за диверсию и госизмену

Прокуратура: житель Подмосковья получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа

В Московской области местному жителю вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене и диверсии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По данным ведомства, 24-летний житель Подмосковья в январе 2024 года переписывался с представителем украинских спецслужб, думая, что общается через бот знакомств интернет-мессенджера с девушкой.

Собеседник убедил молодого человека сотрудничать и дал задание совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Фигурант для этого купил необходимые средства.

В феврале между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» Курского направления Московской железной дороги подсудимый поджег релейный шкаф и снял свои действия на видеокамеру. В итоге видеозапись опубликовали на националистических проукраинских интернет-ресурсах.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФСБ заявила о срыве терактов в местах дислокации российских военных.