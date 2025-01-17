Видео поджога вертолета в Остафьево опубликовали от имени ГУР Украины

Поджог вертолета в Остафьево сняли на видео и опубликовали от имени ГУР Украины

Поджог вертолета в Остафьево сняли на видео и опубликовали от имени ГУР Украины, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов.

По словам Козлова, виновные в поджоге вертолета на аэродроме Остафьево снимали происходящее на видео, а затем опубликовали ролик в мессенджере от имени ГУР Украины.

«Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины», — прокомментировал Козлов.

Он отметил, что поджигатели действовали в интересах Украины по указанию неизвестного.

Инцидент произошел на аэродроме Остафьево в ночь на 26 апреля 2024 года. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

По подозрению в поджоге вертолета Ка-32 в были задержаны пять человек. Всем задержанным от 19 до 22 лет. Среди них одна девушка. Отмечается, что все задержанные приехали в Москву из регионов России: двое — из Норильска, двое — из Новосибирской области и один — из Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске школьники подожгли вертолет Ми-8Т.