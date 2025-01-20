Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следком закончил расследование дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

СК завершил расследование дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

Следственный комитет РФ завершил расследование дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, который произошел в апреле прошлого года. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех молодых людей и девушки, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые подожгли воздушное судно по указанию куратора с Украины, сняли пожар на камеры и скрылись. Ущерб государству составил порядка 700 млн рублей. В настоящее время диверсанты находятся в СИЗО.

Позднее СК установил, что подозреваемые ранее подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях.

Дело передали прокурору для утверждения и последующего направления в суд.

Инцидент на аэродроме Остафьево произошел в ночь на 26 апреля 2024 года. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

Подозреваемым в теракте от 19 до 22 лет.

Ранее в Ленобласти арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами