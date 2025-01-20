Следком закончил расследование дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

СК завершил расследование дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

Следственный комитет РФ завершил расследование дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, который произошел в апреле прошлого года. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех молодых людей и девушки, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые подожгли воздушное судно по указанию куратора с Украины, сняли пожар на камеры и скрылись. Ущерб государству составил порядка 700 млн рублей. В настоящее время диверсанты находятся в СИЗО.

Позднее СК установил, что подозреваемые ранее подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях.

Дело передали прокурору для утверждения и последующего направления в суд.

Инцидент на аэродроме Остафьево произошел в ночь на 26 апреля 2024 года. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

Подозреваемым в теракте от 19 до 22 лет.

Ранее в Ленобласти арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи.