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Якутскому бойцу СВО присвоили звание Героя России посмертно

Бойцу СВО из Якутии Петру Киприянову присвоили звание Героя России посмертно
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Telegram-канал Главы Республики Саха (Якутия)

Якутскому военнослужащему Петру Киприянову с позывным Монгол присвоили звание Героя России посмертно. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в сентябре прошлого года Киприянов «пал смертью храбрых в бою за Родину». Он участвовал в штурме украинского опорного пункта и показал пример стойкости. Несмотря на контузию и тяжелые ранения, Монгол повел бойцов вперед, «пробивая путь через минное поле подствольным гранатометом», отметил Николаев. Благодаря решительности и грамотному командованию Киприянова российские бойцы успешно зачистили и удержали опорный пункт, подчеркнул глава Якутии.

«Гибель храброго воина Петра Киприянова — большая утрата для нас. Якутия и вся Россия никогда не забудет его мужество и отвагу. Быть воином — жить вечно! Победа будет за нами!» — написал Николаев.

11 февраля президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб в Курской области. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года он ушел с поста руководителя краевого отделения ДОСААФ и стал вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику.

Ранее российский гандболист погиб на СВО.

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