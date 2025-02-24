В отношении россиянки, приковавшей дочь к батарее, возбуждено уголовное дело

В Дагестане правоохранительные органы возбудили два уголовных дела о незаконном лишении свободы несовершеннолетней и о неисполнении родительских обязанностей после инцидента с 15-летней школьницей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

«По данным следствия, несовершеннолетняя жительница республики три дня незаконно удерживалась по месту жительства своего родственника в Кизилюрте и была лишена возможности свободного передвижения», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в СМИ появилась информация о том, что мать и дядя приковали 15-летнюю девушку к батарее на несколько дней якобы после того, как та пожаловалась на групповое изнасилование и «опозорила семью». Чтобы спасти себя, девушка написала записку с просьбой о помощи, примотала ее к пульту от телевизора и выбросила его на улицу.

Ранее в Пермском крае три подростка попали под подозрение в изнасиловании девочки.