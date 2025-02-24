Трое подростков избили и изнасиловали девочку в Пермском крае

В Октябрьском муниципальном округе задержаны трое подростков по подозрению в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает информационный портал городского округа ProChad.

Инцидент произошел 20 февраля, по данным издания, трое нападавших, один из которых совершеннолетний, избили несовершеннолетнюю девочку и надругались над ней. Происходящее молодые люди снимали на видео.

Подозреваемых в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Мужчина был задержан в квартире на проспекте Королева, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет.

Ранее в Уфе мужчина заманил ребенка в общежитие и изнасиловал.