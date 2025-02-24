Россиянка на три дня приковала к батарее дочь-подростка

В Дагестане правоохранительные органы разбираются в истории, где мать на три дня приковала 15-летнюю дочь к батарее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, родительница и дядя держали школьницу на привязи, якобы после того, как та пожаловалась на групповое изнасилование и «опозорила семью». Чтобы спасти себя, девушка написала записку с просьбой о помощи, примотала ее к пульту от телевизора и выбросила его на улицу.

Мать подростка объяснила свои действия тем, что дочь постоянно сбегает из дома, а ее сверстники склоняют ее к употреблению запрещенных веществ, и насильное удержание дома стало крайней мерой.

В деле разбираются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Пермском крае трех подростков подозревают в изнасиловании девочки.

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