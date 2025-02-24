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Хинштейн предупредил курских чиновников об ответственности за состояние памятников

Хинштейн: курские чиновники понесут ответственность за покосившиеся памятники
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заявил на заседании регионального правительства, что чиновники будут нести персональную ответственность за невосстановленные памятники. Трансляция совещания велась в соцсети «ВКонтакте».

Врио заместителя председателя правительства области Артем Демидов представил отчет о потребностях в восстановлении мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. По информации от глав 27 районов, на эти цели требуется 184,7 млн рублей. Хинштейн подчеркнул, что все работы должны быть завершены к августу — ко дню годовщины Курской битвы.

«Если район не предоставил данные о необходимых средствах, ответственность за состояние объектов лежит на местных властях. Если к установленному сроку останутся поврежденные обелиски или другие памятники, последствия будут серьезными», — сказал он.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткевичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

Уголовное дело было инициировано по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Барткевичюса подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса России. В их числе «Реабилитация нацизма», «Повреждение мемориального объекта, увековечивающего память советских воинов» и «Публичное оправдание терроризма».

2 декабря Барткевичюс был внесен в перечень экстремистов.

Ранее в Курской области оценили ущерб от атак ВСУ.

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