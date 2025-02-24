Хинштейн предупредил курских чиновников об ответственности за состояние памятников

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заявил на заседании регионального правительства, что чиновники будут нести персональную ответственность за невосстановленные памятники. Трансляция совещания велась в соцсети «ВКонтакте».

Врио заместителя председателя правительства области Артем Демидов представил отчет о потребностях в восстановлении мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. По информации от глав 27 районов, на эти цели требуется 184,7 млн рублей. Хинштейн подчеркнул, что все работы должны быть завершены к августу — ко дню годовщины Курской битвы.

«Если район не предоставил данные о необходимых средствах, ответственность за состояние объектов лежит на местных властях. Если к установленному сроку останутся поврежденные обелиски или другие памятники, последствия будут серьезными», — сказал он.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткевичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

Уголовное дело было инициировано по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Барткевичюса подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса России. В их числе «Реабилитация нацизма», «Повреждение мемориального объекта, увековечивающего память советских воинов» и «Публичное оправдание терроризма».

2 декабря Барткевичюс был внесен в перечень экстремистов.

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