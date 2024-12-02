Осквернивший мемориал в Судже литовский активист внесен в перечень экстремистов РФ

Литовский активист Валдас Барткевичюс, осквернивший мемориал в Курской области, внесен в перечень экстремистов и террористов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Барткевичюс Валдас, 10.08.1976 года рождения, город Лентвариса Литовской ССР», — говорится в сообщении.

12 ноября в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что Барткевичюс осквернил воинский памятник в Курской области. По данным следствия, мужчина осквернил памятник воинам-освободителям в Судже. Кроме того, он призывал полностью запретить русский язык и русскую национальную культуру в Литве и других европейских странах, а также оправдывал теракт в московском «Крокус Сити Холле».

По факту произошедшего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства возбудить уголовное дело в отношении Барткевичюса по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, а также публичном оправдании терроризма, запросив необходимую информацию в МИД России.

Ранее в Иркутской области мигрант осквернил Мемориал Славы.