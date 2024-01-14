Трое школьников забросали снежками Вечный огонь в Ставропольском крае

В Изобильненском округе Ставропольского края дети забросали снежками Вечный огонь, их родителям может грозить штраф. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Владимир Форостянов.

Инцидент произошел 13 января в Изобильном округе края на мемориале «Огонь Вечной Славы». Трое мальчиков играли в снежки и решили забросать ими Вечный огонь.

Действия детей попали на записи камер видеонаблюдения, установленных на мемориале. Родителям несовершеннолетних грозит штраф.

«Важно помнить, что с точки зрения закона вечный огонь — это не только символ особой торжественности памяти народа о павших героях, но и воинское захоронение», — отметил глава округа Владимир Форостянов.

Ранее российские школьники потушили Вечный огонь в Нижегородской области.