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На Кубани неизвестные сожгли венок на Вечном огне

На Кубани МВД проверяет информацию о сожжении венка на Вечном огне

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Почетный Караул пост №1 города Тимашевска/VK

В Краснодарском крае неизвестные подожгли венок на пламени Вечного Огня. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на инцидент после публикации в социальных сетях. Жители города Тимошевска пожаловались на то, что неизвестные осквернили памятник. На следующий день после произошедшего курсанты почетного караула убрали территорию и отчистили мемориал.

«В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД добавили, что ранее сообщений по инциденту не поступало.

Ранее в Ставропольском крае дети забросали снежками Вечный огонь.

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