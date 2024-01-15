На Кубани неизвестные сожгли венок на Вечном огне

В Краснодарском крае неизвестные подожгли венок на пламени Вечного Огня. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Правоохранители обратили внимание на инцидент после публикации в социальных сетях. Жители города Тимошевска пожаловались на то, что неизвестные осквернили памятник. На следующий день после произошедшего курсанты почетного караула убрали территорию и отчистили мемориал.
«В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.
Сотрудники МВД добавили, что ранее сообщений по инциденту не поступало.
Ранее в Ставропольском крае дети забросали снежками Вечный огонь.