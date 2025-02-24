Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин подарил президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. Об этом сообщает сайт Кремля.

Верховный муфтий РФ преподнес подарок во время рабочей встречи в Кремле. В ходе разговора российский лидер обратил внимание на предметы, после чего поинтересовался у Таджуддина, что это.

«Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн — и полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это (меч и щит. — «Газета.Ru»), как будто знали», — сказал председатель управления.

Помимо этого, в ходе встречи Путин заявил, что мусульмане внесли большой вклад в единство российского общества. Глава государства отметил, что РФ становится сильнее на почве своего разнообразия, когда сталкивается с различными трудностями, а мусульмане являются естественной частью страны.

Ранее верховному муфтию РФ вручили орден «За заслуги перед Отечеством.