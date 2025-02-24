Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал мусульман органичной частью российского общества

Путин поблагодарил мусульман за вклад в единство российского общества

Мусульмане внесли большой вклад в единство российского общества и являются его органичной частью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман страны Талгатом Таджуддином.

«Хотел бы высказать слова благодарности и вам лично, и всем представителям ислама <...> за тот вклад, который вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов Российской Федерации», — сказал российский лидер.

Он отметил, что РФ становится сильнее на почве своего разнообразия, когда сталкивается с различными трудностями, а мусульмане являются естественной частью страны.

Также Путин отметил мужество приверженцев ислама, воюющих в зоне СВО.

В феврале публицист Александр Дюков выложил в своих соцсетях фотографию из кабинета первого зампреда ДУМ с картиной «Битва на Калке» — на ней монгольские военачальники стоят на русских князьях. Позже картину заметил военный блогер Юрий Подоляка и обвинил членов ДУМ РФ в «открытой русофобии». В итоге полотно вынесли из кабинета.

Ранее в «Международной исламской миссии» призвали мусульман России противостоять международному терроризму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами