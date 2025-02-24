Путин назвал мусульман органичной частью российского общества

Мусульмане внесли большой вклад в единство российского общества и являются его органичной частью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман страны Талгатом Таджуддином.

«Хотел бы высказать слова благодарности и вам лично, и всем представителям ислама <...> за тот вклад, который вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов Российской Федерации», — сказал российский лидер.

Он отметил, что РФ становится сильнее на почве своего разнообразия, когда сталкивается с различными трудностями, а мусульмане являются естественной частью страны.

Также Путин отметил мужество приверженцев ислама, воюющих в зоне СВО.

В феврале публицист Александр Дюков выложил в своих соцсетях фотографию из кабинета первого зампреда ДУМ с картиной «Битва на Калке» — на ней монгольские военачальники стоят на русских князьях. Позже картину заметил военный блогер Юрий Подоляка и обвинил членов ДУМ РФ в «открытой русофобии». В итоге полотно вынесли из кабинета.

Ранее в «Международной исламской миссии» призвали мусульман России противостоять международному терроризму.