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Власти Курской области рассказали, сколько домов разрушены в приграничье

Врио замгубернатора Курской области Базаров: в приграничье разрушены 24 дома
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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Врио заместителя губернатора Владимир Базаров на заседании правительства области сообщил, что с помощью фото- и видеосъемки в курском приграничье были обнаружены 24 разрушенных дома. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что данные являются результатом первых оценочных комиссий.

«Мы совместно с главами поселений, с главами районов работали по Кореневскому району, обследовали дома и выявили, зафиксировали 24 дома, которые разрушены практически полностью и восстановлению не подлежат. За сегодняшний день мы оформим акты на эти 24 дома», — поделился чиновник.

До этого уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о договоренности по эвакуации жителей Курской области из города Сумы через Белоруссию.

14 февраля президент России Владимир Путин поручил российскому правительству, министерству обороны России и региональным органам власти организовать по принципу «одного окна» поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии.

Ранее Путин установил ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести военных.

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