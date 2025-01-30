МИМ призвала мусульман России противостоять международному терроризму

С приходом на Ближнем Востоке радикальных группировок к власти возрастает угроза террористической опасности. Об этом говорится в обращении председателя централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия» (МИМ) Шафига Пшихачева, которое было опубликовано на сайте организации в связи с повышением уровня террористической опасности.

По его мнению, в России уже виден новый виток попыток создать нестабильность в российском обществе и попытаться его запугать. Он подчеркнул, что террористы, как и раньше, пытаются вовлечь мусульман в свою человеконенавистническую идеологию, прикрываясь теми великими духовно-нравственными ценностями, которые имеет ислам.

«Они извращают наши светлые ценности и используют в целях стравливания граждан России по религиозному и этническому признаку. Мы, мусульмане, всегда чувствуем наравне с другими традиционными религиями России свою ответственность за стабильность нашего великого государства, и во все времена, когда были определённые трудности, мы, граждане России вне зависимости от национальности и вероисповедания, становились плечом к плечу, отстаивали свои ценности и свою родину», — говорится в обращении.

По его словам, сегодня это тоже происходит. Глава МИМ подчеркнул, что все противники страны должны знать о том, что народ России будет оставаться единым целым, несмотря на попытки экстремистов и других врагов оказать влияние и давление через провокации, различные спекуляции.

«Наша задача помнить и показывать всем остальным: мы единое целое и никогда не разделимся ни при каких обстоятельствах. Призываю мусульман России проявить свойственное нам благоразумие и ответственность, беречь своих близких и не поддаваться на провокации, а обо всех случаях сообщать в уполномоченные органы. Мир вам!» — заключил Пшихачев.