В ДУМ РФ сняли со стены картину с монголами, стоящими на телах русских князей

Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов сообщил РИА Новости, что снял со стены своего кабинета картину с ордынцами, попирающими русских воинов, которая вызвала скандал.

«У нас не было намерений кого-то оскорбить, обидеть этими картинами. Если люди не готовы воспринимать это в рамках того, что я говорил — целостности истории народов России с ее горестями и победами — мы никого оскорблять, смущать, не собираемся», — сказал он.

17 февраля Мухетдинов заявил, что не вкладывал в картину каких-либо спорных интерпретаций, которые «звучат в эфире», рассматривая полотно исключительно в «рамках осмысления общей истории народов Евразии».

До этого картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» (художник – И. К. Акжигитов) в кабинете зампредседателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова вызвала общественный резонанс.

Публицист Александр Дюков выложил в своих соцсетях фотографию из кабинета первого зампреда ДУМ с картиной «Битва на Калке» — на ней монгольские военачальники стоят на телах русских князей. Позже картину заметил военный блогер Юрий Подоляка и обвинил членов ДУМ РФ в «открытой русофобии».

В пресс-службе ДУМ изначально заявили, что не будут снимать картину, однако затем сообщили о замене полотна.

Ранее в ДУМ РФ отвергли обвинения в русофобии и разжигании межнациональной розни.