Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челябинский таксист отказался везти домой вдову бойца СВО с ребенком и привез их в полицию

В Челябинске таксист отказался везти домой вдову бойца СВО с ребенком
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске таксист отказался везти вдову бойца специальной военной операции (СВО) вместе с 12-летним ребенком. Подробностями женщина поделилась с сайтом MK.ru.

Россиянка рассказала, что 23 февраля с сыном возвращалась домой с концерта в честь Дня защитника Отечества. Когда мать с ребенком сели в машину, водитель заявил, что они якобы испачкали коврики грязью, хотя автомобиль был таким до них. После этого таксист, по утверждению вдовы военнослужащего, отменил заказ и потребовал от пассажиров покинуть машину. Однако женщина отказалась, пояснив, что сын после болезни и они легко одеты. В результате водитель начал движение в другую сторону от дома семьи участника СВО. По словам вдовы, всю дорогу он сыпал угрозами, а затем остановился и позвонил в полицию, назвав пассажирку «неадекватной».

В результате таксист и вдова бойца СВО написали друг на друга заявления. Женщина заявила, что водитель нанес ей моральный вред, унизив ее честь и достоинство.

«Ужасный абсурд творится среди предоставления услуг пассажирского такси… Своим неадекватным поведением водитель-таксист нанес мне огромный моральный вред, унизил и оскорбил мое человеческое достоинство. За защитой буду идти в суд, прокуратуру...» — высказалась собеседница издания.

До этого 67-летнего педиатра Надежду Буянову обвинили в распространении фейков об армии. Сообщается, что к врачу на прием пришла вдова бойца СВО вместе с двумя детьми. Медик спросила у матери, почему ее семилетний сын так капризничает. В ответ на то, что мальчик тоскует по отцу, педиатр якобы заявила, что мужчина был «законной целью для Украины». После этого вдова участника СВО написала заявление в полицию, против медика было возбуждено уголовное дело.

3 февраля Тушинский районный суд не удовлетворил требование следствия о заключении под стражу Надежды Буяновой. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Пермском крае участника СВО с увечьем головы лишили выплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами