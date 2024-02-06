Обвиненная в оскорблении бойца СВО педиатр не собирается уезжать из страны

Защита 67-летнего педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в распространении фейков об армии, будет настаивать на прекращении дела, так как в нем не было публичности. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат женщины Оскар Черджиев. Уголовное дело в отношении врача было возбуждено после появления в СМИ видео, в котором вдова бойца СВО Анастасия Акиньшина рассказала, что медик некорректно высказалась о ее муже. Черджиев также назвал незаконными действия во время обысков в квартире Буяновой – адвоката не пустили на следственные действия, а в квартире «все перевернули вверх дном». По его словам, сейчас женщина находится в «подавленном состоянии».

«Она себя чувствует еще хуже, чем, когда ее только задержали, потому что вот все это на нее обрушилось. Женщине все-таки 67 лет, она в подавленном, шоковом состоянии, она даже помощь не может принять, хотя мне 1000 человек позвонили, написали, предлагают помощь, предлагают деньги . Она отказывается от любой помощи, даже прийти в ее квартире навести (порядок – Газета.Ru). Мы считаем, что действия незаконные, начиная от моего недопуска и заканчивая тем, что там все вверх дном перевернули, устроили погром фактически. Будем настаивать на прекращении дела, все основания для этого есть. Это оговор, клевета, даже если бы этого и не было, там нет признака публичности, соответственно, дело подлежит прекращению в любом случае. Сейчас его забрали из Тушино в более высокую инстанцию, в следственное управление Северо-западного административного округа, и там будут заниматься. Я думаю, более опытные компетентные сотрудники должны разобраться во всем. Я все-таки уверен, что дело должны прекратить, я уверен в этом на 90%. Если нет, будем до конца. Она и уезжать никуда не собирается из страны, как многие думают, что она сейчас испугается, куда-то убежит — нет, будет здесь ждать того, как все закончится и восстанавливаться, и продолжать работать дальше . У нас не так много хороших врачей с сорокалетним стажем», — сказал он.

Адвокат отметил, что планирует также обжаловать увольнение Буяновой, так как для такой меры также не было основания. По его словам, педиатра уволили из детской поликлиники «из страха».

«Будем восстанавливать ее на работе. Если сама трудинспекция или прокуратура не вмешаются. Уже видя это в средствах массовой информации, они же обязаны тоже отреагировать на это. У нас есть месяц на обжалование, если в ближайшую неделю ее не восстановят добровольно то, да, мы будем обжаловать точно. Никаких оснований для увольнения не было абсолютно, просто ее из страха руководство уволило одним днем . Там же начальник департамента здравоохранения Москвы требовал чуть ли не самого главврача еще уволить, а ее сделали крайней. Буянова утверждает, что не говорила такого (про мужа Акиньшиной – Газета.Ru), на очной ставке тоже это подтвердила. Наверное, из-за особенностей ее личности, она (Акиньшина – Газета.Ru) могла неправильно воспринять ситуацию», — пояснил он.

По словам Черджиева, у него есть вопросы и к правоохранительным органам, проводившим допрос Буяновой и обыски в ее квартире ночью.

«Если Акиньшина обвиняет Буянову в чем-то, представьте доказательства, мы их изучим. А если нет доказательств, действует презумпция невиновности и вопросы к правоохранительным органам. У них есть по УПК время, до 30 суток, для того, чтобы проверить заявление и сообщение о преступлении. Вам поступил донос, заявление — проведите проверку, опросите очевидцев и примите решение. Какая необходимость в выходной день в ночное время ехать, устраивать погром, четыре часа проводить обыск, давить на нее, помещать ее в ИВС, если даже суд и прокуратура согласилась, что это избыточно уже. Я сам в шоке, сколько я лет работаю, с таким никогда не сталкивался. Можете себе представить, ночные допросы, ночные обыски. Это что, 37-й год уже начался у нас? Даже если исходить из того, что она что-то могла и сказать, то там не было признака публичности. Разговор был между ними, никакого ребенка никто не оскорблял, его не было в кабинете, сама Акиньшина этого не отрицает. Чтобы возбудить дело по этому составу, обязательный критерий — публичность, должны присутствовать какие-то люди, и на них направлена эта информация. А тут просто разговор на кухне, просто люди говорят между собой. Даже если это кто-то запишет, куда-то отнесет, это все равно не будет преступлением. Буяновой грозит наказание в виде уголовной ответственности, лишение свободы с учетом ее личности. Но я даже об этом думать не могу, санкции до 5 лет», — заключил он.

1 февраля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором вдова бойца СВО Анастасия Акиньшина рассказала, что привела двоих детей на осмотр к Буяновой. По ее словам, медик спросила у матери, почему ее семилетний сын капризничает. В ответ на то, что мальчик тоскует по отцу, врач якобы заявила, что мужчина был «законной целью для Украины». После этого Акиньшина написала заявление в полицию.

2 февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, врача уволили из медучреждения. Вечером того же дня в квартире Буяновой прошли обыски, саму женщину забрали на допрос. Как сообщил Telegram-канал Baza, следователи опрашивали Буянову всю ночь. Отмечается, что женщина отрицала обвинения. По словам ее адвоката, квартиру Буяновой после обысков оставили в «ужасном состоянии». 3 февраля Тушинский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Надежды Буяновой, ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Госдуме одобрили ко второму чтению проект о конфискации имущества за фейки об армии.