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В Пермском крае участника СВО с увечьем головы лишили выплат

Участника СВО из Пермского края с отверстием в черепе лишили выплат
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) из Пермского края, который получил тяжелую травму головы, лишили выплат. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина попал в зону проведения СВО из колонии, первым местом его службы стала частная военная компания «Вагнер». По истечении срока контракта с ЧВК мужчина заключил новый контракт с Минобороны РФ. Летом прошлого года у бойца случилась контузия, при этом отверстие в черепе он получил еще во время службы в «Вагнере».

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая не нашла связи его травм с СВО. По словам россиянина, ему предложили пройти повторное освидетельствование у тех же специалистов, что «фактически гарантирует повторный отказ».

В начале февраля сообщалось, что парализованного участника СВО из свердловского села Щелкун Александра Волкова, которого бросила жена, лишили льгот.

3 февраля стало известно, что Минобороны изменило правила выплат бойцам СВО за увечья. Теперь военнослужащие, лица гражданского персонала и члены их семей могут получить выплаты независимо от территории, на которой они получили увечья.

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.

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