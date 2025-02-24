Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SHOT опроверг сообщения о возможном открытии аэропортов на юге России

SHOT: аэропорты юга России не планируют открытие в ближайшее время
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Аэропорты на юге России, которые были закрыты в начале проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, не планируют скорого открытия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, сотрудников авиагаваней вызывают для проверки и обновления систем работоспособности аэропортов. Помимо этого, рабочие изучают новые документы и установки, отметили авторы.

Также, по данным SHOT, аэропорты не планируют возобновлять рейсы. В настоящее время на территориях закрытых воздушных гаваней действует особое распоряжение, об отмене которого пока не говорилось, добавили журналисты.

О возможном открытии авиагаваней Воронежа, Липецка, Симферополя и других закрытых на юге России сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, из-за подобных планов руководство аэропортов вызывало сотрудников из отпуска.

В конце января в пресс-службе компании «Аэродинамика» сообщили, что закрытые аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи регулярно обновляют вакансии на сайтах по поиску работы. Также авиагавани тренируют специалистов, чтобы они не теряли навыки в случае возобновления полетов.

Ранее несколько рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами