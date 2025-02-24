SHOT опроверг сообщения о возможном открытии аэропортов на юге России

SHOT: аэропорты юга России не планируют открытие в ближайшее время

Аэропорты на юге России, которые были закрыты в начале проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, не планируют скорого открытия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, сотрудников авиагаваней вызывают для проверки и обновления систем работоспособности аэропортов. Помимо этого, рабочие изучают новые документы и установки, отметили авторы.

Также, по данным SHOT, аэропорты не планируют возобновлять рейсы. В настоящее время на территориях закрытых воздушных гаваней действует особое распоряжение, об отмене которого пока не говорилось, добавили журналисты.

О возможном открытии авиагаваней Воронежа, Липецка, Симферополя и других закрытых на юге России сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, из-за подобных планов руководство аэропортов вызывало сотрудников из отпуска.

В конце января в пресс-службе компании «Аэродинамика» сообщили, что закрытые аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи регулярно обновляют вакансии на сайтах по поиску работы. Также авиагавани тренируют специалистов, чтобы они не теряли навыки в случае возобновления полетов.

Ранее несколько рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды.