Закрытые аэропорты юга России регулярно обновляют вакансии на сайтах по поиску работы

Закрытые аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи регулярно обновляют вакансии на сайтах по поиску работы и тренируют специалистов, чтобы они не теряли навыки в случае возобновления полетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая является оператором воздушных гаваней Кубани.

Отмечается, что аэропорты юга России продолжают тренировать и обучать работников, несмотря на введенные ограничения, чтобы поддерживать их навыки. Это делается для того, чтобы воздушные гавани могли оперативно восстановить работу после отмены ограничений.

В «Аэродинамике» уточнили, что регулярное обновление вакансий необходимо для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы.

До этого в соцсетях распространилась информация о том, что аэропорты юга России могут скоро возобновить обслуживание рейсов, поскольку на сайтах появились более 150 вакансий в закрытых воздушных гаванях.

В декабре правительство России выделило более 10,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов. Финансовую помощь получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе. В заявлении кабмина указано, что деньги направлены «на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов».

Аэропорты на юге страны перестали принимать рейсы с 24 февраля 2022 года. Был введен режим ограничения полетов.

Ранее мурманский аэропорт закрыли из-за непогоды.