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Саперы обезвредили подозрительный предмет на территории консульства РФ в Марселе

Provence: саперы уничтожили подозрительный предмет у консульства РФ в Марселе
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Cаперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета, который был найден рядом с генеральным консульством РФ в Марселе. Об этом сообщает издание Provence.

Отмечается, что брошенные на территорию консульства РФ предметы, предположительно, не были емкостями с зажигательной смесью.

По данным издания, сотрудники полиции, группа разминирования и около тридцати пожарных работают на месте происшествия.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, сейчас на ЧП работают пожарные, здание оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты силы национальной полиции.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.

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