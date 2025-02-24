У дипмиссии в Марселе обезвреживают подозрительную емкость

У здания дипмиссии РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, обезвреживают подозрительную емкость, сообщает телеканал LCI.
«В настоящее время проходит операция по обезвреживанию вокруг «бутылки», — говорится в сообщении.
Как сообщил генконсул России в Марселе Станислав Оранский, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией.
Издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции писало, что взрыв на территории генконсульства РФ в Марселе произошел после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипломатического ведомства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.
Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.