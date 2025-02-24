У дипмиссии в Марселе обезвреживают подозрительную емкость

LCI: в Марселе обезвреживают подозрительную емкость у дипмиссии РФ

У здания дипмиссии РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, обезвреживают подозрительную емкость, сообщает телеканал LCI.

«В настоящее время проходит операция по обезвреживанию вокруг «бутылки», — говорится в сообщении.

Как сообщил генконсул России в Марселе Станислав Оранский, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией.

Издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции писало, что взрыв на территории генконсульства РФ в Марселе произошел после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипломатического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.