В кабмине заявили, что пособие на ребенка больше не будут учитывать для соцконтрактов

Мишустин: детские пособия не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России больше не будут учитывать суммы пособий на детей при назначении социального контракта для поддержки малоимущих семей. Об этом пишет ТАСС.

Он объяснил, что сумму детских пособий не будут включать при расчете их среднедушевого дохода семьи при оформлении поддержки. Необходимые изменения в законодательство утвердили в постановлении.

Мишустин считает, что это позволит каждый год дополнительно заключать в среднем около 118 тыс. соцконтрактов.

«В ближайшие шесть лет регионам будет направлено дополнительно не менее 100 млрд рублей», — заключил он.

Мишустин добавил, что возможность воспользоваться такой поддержкой должна в первую очередь быть у многодетных семей и участников СВО. Приоритет для этих категорий россиян закрепили в отдельном постановлении правительства, контроль за его исполнением поручили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

До этого «360» писал, что условия начисления единого пособия на детей в 2025 году изменились. В том числе нововведения затронули параметры оценки нуждаемости, а механизм оформления выплат стал проще.

Подробнее о том, кто имеет право на эту выплату, каков ее размер и как оценивают эффективность этой меры поддержки эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме напомнили о некоторых льготах для пенсионеров.