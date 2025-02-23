В Госдуме напомнили о некоторых льготах для пенсионеров

Российским пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу и бесплатное проведение газа до дачного участка. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли. Если площадь участка не превышает шесть соток, налог с него не взимается», — отметил собеседник агентства.

Парламентарий добавил, что в случае, если площадь земельного участка больше, то налог начисляется только на превышение установленного порога. При этом депутат предупредил, что указанная льгота действует только на один земельный участок, который находится в собственности пенсионера.

Гаврилов отметил, что в некоторых российских регионах пенсионеры полностью освобождены от уплаты земельного налога. По словам парламентария, пожилые граждане также могут претендовать на бесплатное проведение газа в рамках соответствующей социальной программы.

20 февраля член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что с 1 марта в России увеличатся некоторые виды пособий, пенсионных и других выплат. Так, значительно вырастет пособие по беременности и родам — вместо прежних 920 рублей оно будет равно прожиточному минимуму в регионе. Кроме того, указал Чаплин, увеличится выплата, положенная уволенным работникам в связи с ликвидацией предприятия, а также будут проиндексированы военные пенсии после перерасчета, проведенного на основе уровня инфляции.

Ранее был назван минимальный размер пенсии для самозанятых.