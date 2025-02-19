Россиянам рассказали о главных изменениях в выплате единого пособия на детей

360.ru: в 2025 году в условия выплаты единого пособия на детей внесли изменения

Условия начисления единого пособия на детей в 2025 году изменились. В том числе нововведения затронули параметры оценки нуждаемости, а механизм оформления выплат стал проще, сообщает 360.ru.

Напомним, единое пособие на ребенка предоставляется семьям с низким уровнем дохода и заменяет шесть других мер государственной помощи. В этом году изменился влияющий на вопрос начисления пособия размер МРОТ – с января он составляет 22 440 рублей. Кроме того, изменения коснулись оценки нуждаемости – теперь не учитываются госвыплаты участникам боевых действий и их семьям. Это же касается размера компенсации на ремонт частных домов не вернувшихся военнослужащих.

Важным новшеством 2025 года стало упрощение порядка получения пособия на новорожденного – его теперь назначают по умолчанию в случае, если в семье уже есть старшие дети, на которые начисляется выплата. Кроме того, упростилась процедура переоформления пособия с одного родителя на другого.

Беременные женщины, которые встают на учет до 12 недель, получают единое пособие в размере от 50% до 100% от прожиточного минимума. В этом году этот показатель подняли до 19 329 рублей. На детей до 17 лет учитывается прожиточный минимум на ребенка, составляющий 17 201 рубль.

Уровень выплат формируется исходя из оценки нуждаемости семьи – при необходимости их могут повысить сразу в два раза. Расчеты при этом проводятся на основе данных о прожиточном минимуме в конкретном регионе.

Подробнее о том, кто имеет право на эту выплату, каков ее размер и как оценивают эффективность этой меры поддержки эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России более 122 тыс. детей мобилизованных получают единые пособия.