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Россиянку с шестью детьми лишили выплат после сообщения о пропаже мужа в зоне СВО

«НГС.ру»: в Новосибирской области жену солдата СВО с шестью детьми лишили выплат
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Новосибирской области супругу российского военнослужащего специальной военной операции с шестью детьми лишили выплат. Об этом сообщило сетевое издание «НГС.ру».

Мужчина отправился на спецоперацию по контракту, когда младшему из его детей было четыре года. Последний раз боец выходил на связь в июне 2023 года. После этого сослуживец позвонил одному из старших детей мужчины и сказал, что его отца «снайпер снял».

Официальных данных о мужчине семья так и не получила, но выплаты на карту военнослужащего прекратились. Теперь женщине приходится проходить длительную судебную процедуру признания гибели мужа юридическим фактом.

В январе стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали участнику специальной военной операции в выплате денег за ранение. Жена военного рассказала, что Агентство социального благополучия отклонило ее заявление, несмотря на предоставление всех необходимых документов. Прокуратура направила дело в суд, который встал на сторону военнослужащего.

Ранее сообщалось, что российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций.

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