Выдачу выплат бойцам СВО за увечья упростят

Бойцы СВО смогут получить выплаты за увечья независимо от места получения ранений

Участники СВО смогут получать выплаты за увечья вне зависимости от территории, где это произошло. Об этом говорится в проекте приказа Минобороны, пишет ТАСС.

«Проектом приказа предусматривается осуществление единовременных выплат военнослужащим, лицам гражданского персонала и членам их семей независимо от территории, на которой наступили случаи увечий», — говорится в пояснительной записке.

Проект приказа вносит поправки в действующие правила. На данный момент выплаты полагаются в случае получения ранений на территории новых российских регионов, а также Украины.

Недавно в Крыму увеличили размер единовременной выплаты желающим заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы до 500 тысяч рублей.

23 января стало известно, что в Татарстане единовременные выплаты для желающих заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы повысили до 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит свыше 11 млрд руб. на выплаты раненым бойцам СВО.