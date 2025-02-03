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Выдачу выплат бойцам СВО за увечья упростят

Бойцы СВО смогут получить выплаты за увечья независимо от места получения ранений
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Алексей Майшев/РИА Новости

Участники СВО смогут получать выплаты за увечья вне зависимости от территории, где это произошло. Об этом говорится в проекте приказа Минобороны, пишет ТАСС.

«Проектом приказа предусматривается осуществление единовременных выплат военнослужащим, лицам гражданского персонала и членам их семей независимо от территории, на которой наступили случаи увечий», — говорится в пояснительной записке.

Проект приказа вносит поправки в действующие правила. На данный момент выплаты полагаются в случае получения ранений на территории новых российских регионов, а также Украины.

Недавно в Крыму увеличили размер единовременной выплаты желающим заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы до 500 тысяч рублей.

23 января стало известно, что в Татарстане единовременные выплаты для желающих заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы повысили до 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит свыше 11 млрд руб. на выплаты раненым бойцам СВО.

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