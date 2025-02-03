Парализованный боец СВО остался без жены и льгот

Житель свердловского села Щелкун Александр Волков, который принимал участие в специальной военной операции, почти два года безуспешно пытается получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом сообщает Ura.ru.

«Несмотря на тяжелые ранения головы, полученные в ходе службы, он столкнулся с бюрократическими отказами», — утверждается в статье.

Волков заявил в интервью, что обращения в различные инстанции не приносят результатов, а ответами становятся лишь формальные отписки.

«Везде мне обещали помощь, но прошло уже почти два года, и я так и живу одними обещаниями. Удостоверение ветерана боевых действий не получил, из-за чего лишен возможности претендовать на положенные льготы и поддержку. Будучи в инвалидной коляске, постоянно ездить по всему региону и каждый раз слышать отказы просто невыносимо», — пожаловался Александр.

Накануне сообщалось, что Александра Волкова из Свердловской области бросила жена, увидев его парализованного в госпитале. Мужчина рассказал, что ждал встречи с супругой, но в госпиталь навещать его приходила только мама, что казалось ему странным. Позже, по словам Волкова, мать сообщила, что супруга забрала детей, встретила другого мужчину и планирует выйти за него замуж.

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.