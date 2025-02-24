Курганскому чиновнику усилили обвинение по уголовной статье

Уголовное дело бывшего первого заместителя главы города Кургана Андрея Жижина вернулось в суд после дополнительного расследования. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники из силовых структур.

«Следствие доработало обвинительное заключение в отношении Жижина — теперь в нем стало значительно больше эпизодов превышения полномочий», — заявил он.

По данным картотеки СК РФ, по статье чиновнику вменяют 13 эпизодов.

Следователи ранее трижды пытались привлечь Жижина к уголовной ответственности. Чиновника подозревают в нерасселении двух аварийных домов по проспекту Машиностроителей и улице Гагарина в Кургане, а также приемке некачественных квартир социального жилья на бульваре Солнечном. Дело экс-замглавы Кургана уже дважды возвращалось на дополнительное расследование.

В ходе последнего судебного заседания с чиновника сняли обвинение в халатности из-за истечения срока давности.

До этого суд арестовал заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Татарстане Алмаза Яфизова до 18 апреля по делу о превышении полномочий. По данным издания «Реальное время», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее министру ЖКХ Новосибирской области смягчили меру пресечения.