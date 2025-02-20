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Министру ЖКХ Новосибирской области смягчили меру пресечения

Суд заменил экс-министру ЖКХ Новосибирской области СИЗО на домашний арест
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд смягчил меру пресечения экс-министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову, приняв решение о его переводе из СИЗО на домашний арест. Об этом адвокат чиновника сообщил изданию НГС.

«Прокуратурой было заявлено ходатайство о продлении меры пресечения Архипову. Однако судом было принято решение изменить меру пресечения на домашний арест по месту его регистрации, — рассказал защитник.

Он отметил, что передал суду ходатайство о смягчении меры пресечения, подписанное около 10 чиновниками, в том числе вице-губернатором Олегом Клемешовым.

22 марта 2024 года Центральный суд Новосибирска арестовал Архипова по обвинению в злоупотреблениями должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2022 году министр затребовал банковскую гарантию по договору с региональным оператором по вывозу мусора — компанией «Экология-Новосибирск», но уже через неделю отозвал требование, благодаря чему фирма сэкономила 220 млн рублей, которые должны были поступить в бюджет.

Также Архипов проходит обвиняемым в уголовном деле о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В 2018 году перед конкурсом на определение регоператора Архипов выделил компании «Экооператор» 10 млн рублей в качестве бюджетной субсидии. Фирма потратила часть денежных средств, однако в конкурсе не стала участвовать. Ущерб, причиненный бюджету Новосибирской области, был оценен в 6,3 млн рублей.

Ранее мэра Дегтярска перевели из СИЗО под домашний арест.

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