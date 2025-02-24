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Февраль может стать самым холодным месяцем этой зимы в Москве

«Фобос»: прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
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Maxim Zmeyev/Reuters

Февраль с большой вероятностью станет самым холодным месяцем этой зимы в Москве и войдет в тройку самых сухих февралей XXI века. Об этом рассказали РИА Новости в центре «Фобос».

По данным синоптиков, прошедшая ночь стала самой холодной с начала года. На базовой метеостанции ВДНХ температура упала до -13,7℃, а в новой Москве зафиксировали похолодание до -20℃.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что торопиться прощаться с зимой не стоит, потому что понижение температуры до -10...-13°C еще возможно в марте на европейской территории России.

22 февраля Вильфанд рассказал, что начало марта в центре европейской части РФ будет теплее климатической нормы. По его словам, морозная погода с температурой на 2°C ниже нормы в центре европейской части страны сохранится до начала следующей недели. Но уже в выходные температура повысится на 6-7°C, заявил метеоролог.

Ранее женщина рассказала, как живет с аллергией на зиму.

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