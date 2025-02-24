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Синоптик заявил об опасности резкого похолодания, которое ждет россиян

Синоптик Вильфанд: аномально низкая температура затронет три округа России
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Нина Зотина/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что метеорологи предупредили жителей трех регионов страны об аномально холодной погоде.

«Минус 10 градусов в Ставрополье и республиках Северного Кавказа, таких как Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. Сильные морозы до 24-30 градусов в течение этой недели», — уточнил синоптик.

Он добавил, что в Красноярский край вторгнутся холодные массы, из-за чего в конце рабочей недели температура резко упадет на 15°C и составит около -25-30°C в ночное время.

«Такой процесс называется резким изменением погоды, когда температура на 15-20 градусов понижается за один-два дня, это очень опасно и приводит ко многим неблагоприятным явлениям», — заявил глава Гидрометцентра.

Он добавил, что в Салехарде оттепель в начале недели сменится к выходным дневной температурой в -15-20°C. В Ямало-Ненецком автономном округе произойдет такое же резкое изменение погоды.

Накануне Вильфанд сообщил, что торопиться прощаться с зимой не стоит, потому что понижение температуры до -10...13°C еще возможно в марте на европейской территории России.

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