Синоптик заявил об опасности резкого похолодания, которое ждет россиян

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что метеорологи предупредили жителей трех регионов страны об аномально холодной погоде.

«Минус 10 градусов в Ставрополье и республиках Северного Кавказа, таких как Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. Сильные морозы до 24-30 градусов в течение этой недели», — уточнил синоптик.

Он добавил, что в Красноярский край вторгнутся холодные массы, из-за чего в конце рабочей недели температура резко упадет на 15°C и составит около -25-30°C в ночное время.

«Такой процесс называется резким изменением погоды, когда температура на 15-20 градусов понижается за один-два дня, это очень опасно и приводит ко многим неблагоприятным явлениям», — заявил глава Гидрометцентра.

Он добавил, что в Салехарде оттепель в начале недели сменится к выходным дневной температурой в -15-20°C. В Ямало-Ненецком автономном округе произойдет такое же резкое изменение погоды.

Накануне Вильфанд сообщил, что торопиться прощаться с зимой не стоит, потому что понижение температуры до -10...13°C еще возможно в марте на европейской территории России.

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