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Женщина из Канады рассказала, как она живет с аллергией на зиму

Mirror: канадка рассказала, как зимой живет с холодовой крапивницей

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Женщина из Канады рассказала, как она живет с аллергией на зиму, пишет Mirror. Когда на улице холодно, ее лицо и кожа покрывается красными пятнами.

25-летняя Холли Рандл из Онтарио рассказала о своей аллергии на холод, которая вызывает у неё болезненные волдыри. По ее словам, даже пять минут на улице в морозную погоду приводят к неприятным реакциям на коже.

Проблема начала беспокоить Холли, когда ей было 15 лет. Сначала она думала, что симптомы пройдут сами, но потом узнала, что это у нее холодовая крапивница, когда обратилась к врачу.

«С каждым понижением температуры моя кожа начинает зудеть и появляется чувство жжения. Это доставляет много неудобств», --поделилась Рандл.

Несмотря на прописанные антигистаминные препараты, улучшений не наблюдается, а ситуация, по мнению Холли, лишь ухудшается. Аллергия, которая должна была пройти через семь лет, сохраняется уже 11-й год.

Ранее дерматолог рассказала о признаках наследственной холодовой крапивницы.

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